Білорусь просить у Росії новий кредит на $3 мільярди

Білорусь звернулася до Росії за новим кредитом на суму 3 млрд дол., російська влада опрацьовує це питання.

Про це повідомив журналістам в Уфі міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, передає РИА Новости.

«Питання опрацьовуватимемо з урахуванням ходу реалізації попередньої програми, яка не була виконана в повному обсязі», — сказав він.

Сьогодні, за словами Сілуанова, на засіданні уряду РФ розглядається питання про надання другої частини кредитної підтримки Білорусі, яка була раніше схвалена — 760 млн дол. «Сьогодні буде прийнято, і ми в липні ці гроші їм віддамо», — сказав він.

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Водночас, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що президент Росії Володимир Путин і президент Білорусі Олександр Лукашенко в ході двосторонньої зустрічі «на полях» самітів ШОС і БРІК в Уфі не обговорювали детально видачу Мінську кредиту, але фінансово-кредитні питання зачіпалися.

«Детально — ні. Скажімо так, різні аспекти взаємодії у фінансово-кредитній сфері порушувалися», — сказав він, відповідаючи на питання.

Голова Мінфіну Білорусі Володимир Амарін раніше казав, що Мінськ у липні розраховує домовитися з Москвою про новий кредит. Ідеться про рефінансування платежів за кредитами Росії, запланованих на 2015 рік.

У квітні Росія вже видала Білорусі 110 млн дол. на погашення відсотків за російським кредитом, виданим у 2010 році.

На початку червня посол Росії в Білорусі Олександр Суріков повідомляв, що виплати Білорусі за зовнішнім боргом поточного року знизяться на 1,3 млрд дол. За словами посла, Білорусь уже домовилася про перенесення з цього року на пізніший термін виплат тіла російського кредиту в розмірі 750 млн дол. і 450 млн дол. кредиту антикризового фонду ЄврАзЕС.