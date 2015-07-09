Гривня на міжбанку знову впала нижче 22 за долар

У четвер, 9 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 21,95/22,10.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,21/ 24,37, до російського рубля – на рівні 0,3820/0,3860.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 установився на рівні 22,9228 грн/дол., на цю годину укладено 72 угоди на суму 24,89 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, учора на середину торгів на міжбанківському валютному ринку гривня опускалася до 22,15 за долар.

На закриття міжбанку українська валюта змогла піднятися до 21,90 за долар.