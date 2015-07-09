Глава Європейського центробанку сумнівається, що Греція має шанси на порятунок від банкрутства

Президент Європейського центрального банку Маріо Драгі озвучив безпрецедентні сумніви про шанси порятунку Греції від банкрутства.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

За словами Драгі, він не впевнений, що буде знайдено рішення для Греції, а також він не вірить, що Росія прийде на допомогу Афінам.

"Я не вірю в це, я не бачу цього в якості реальної небезпеки... крім того, вони й самі не мають грошей", - сказав Драгі.

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Зазвичай стриманий глава ЄЦБ озвучив свою позицію після засідання лідерів країн єврозони, на якому Греції дали 5 днів для підготовки нових пропозицій щодо виплат боргів.

Як повідомлялося, Греція готує пакет реформ вартістю 12 млрд єврона найближчі два роки.

Наразі грецький уряд щонайпізніше в четвер, 9 липня, повинен представити докладно свої пропозиції щодо всеосяжних і конкретних реформ.