"Ощадбанк" про позов до РФ: судовий розгляд може зайняти кілька років

Попередня сума майнових претензій державного «Ощадбанку» до Російської Федерації у зв'язку з окупацією Автономної Республіки Крим становить 670 млн дол., написав голова правління банку Андрій Пишний на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, це оцінка без урахування багатьох факторів, які можуть значно збільшити суму претензій.

«Спір виключно комерційний. «Ощадбанк» проти РФ. Офіційно це звучить так: «Ощадбанк» діє виключно на свій розсуд як інвестор і як юридична особа приватного права з метою економічного захисту та поновлення своїх прав і інтересів у Криму», - написав Пишний, посилаючись на двосторонню угоду між урядами України і Російської Федерації від 1998 року.

Банкір підкреслив, що це безпрецедентний спір, у зв'язку з чим судовий розгляд може зайняти кілька років. «Складний і водночас цікавий з юридичної точки зору. Я сам родом з юриспруденції, і розумію, що означає участь у такій справі. Це епохальні речі. Але, незважаючи на мегаскладність, правда за нами», - додав він.

Банкір висловив упевненість, що ті, кому адресоване повідомлення про спір - «В. Путін, Д. Медведєв, С. Лавров та інші, будуть воювати з нами так само, як воюють з Україною», максимально використовуючи наявні засоби пропаганди, проросійську опозицію та продажних політиків.

«Ми до цього готові. Перспективи - перемога. Вірю в це беззастережно. Ми йшли і готувалися до цього рішення довго і ретельно. І ми зробили перший крок. За нами можуть піти інші», - підкреслив він.

Також Пишний повідомив, що має намір залучити найкращих і досвідчених радників, про що повідомить додатково ближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, державний «Ощадбанк» подав позов до Російської Федерації про відшкодування втрат через незаконну анексію Криму на загальну суму близько 15 млрд грн.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході засідання уряду 8 липня закликав і інші українські держкомпанії наслідувати приклад «Ощадбанку», щоб притягти Росію до відповідальності, і вимагати відшкодування збитків.

Раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що Кабінет міністрів підготував пакет позовів до Росії через анексію Криму, які будуть направлені в різні суди, «починаючи від Морського арбітражу і закінчуючи судом в Гаазі».

За даними Мін'юсту, загальна сума вимог за судовими спорами до України від міжнародних інвесторів та інших юридичних осіб становить близько 170 млрд грн.