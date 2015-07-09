Для порятунку економіки Греції потрібно 12 мільярдів євро - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на грецьке щоденне видання Kathimerini.

"Пакет реформ складе 12 млрд євро, що більше запланованих раніше 8 млрд євро, оскільки економіка Греції істотно постраждала від двотижневого контролю за переміщенням капіталу і тепер замість 0,5% зростання ВВП країни продемонструє 3% скорочення", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, офіційний представник грецької влади, що побажав залишитися невідомим, повідомив виданню, що умови надання цього пакету допомоги досі обговорюються.

Умови повинні бути прийнятними для скептично налаштованих кредиторів, і разом з тим не зіткнуться із жорстким опором з боку лівого крила правлячої коаліції Ціпраса "Сіріза" та її молодшого партнера "Незалежні греки", які домоглися від греків жорсткого "ні" на умови ЄС на референдумі 5 липня.

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Як повідомляв УНІАН, 8 липня Греція подала офіційну заявку про надання фінансової допомоги з Європейського стабілізаційного механізму (ESM).

Разом з тим, президент Європейського центрального банку Маріо Драгі заявив про безпрецедентні сумніви шанси на порятунок Греції від банкрутства.