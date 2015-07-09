ОПЗ просить уряд провести розслідування по закупівлях газу у компаній Фірташа

Голова наглядової ради Одеського припортового заводу (ОПЗ), перший заступник голови правління національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Сергій Перелома звернувся до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з проханням ініціювати проведення незалежного аналізу умов і цін закупівлі природного газу в 2013-2014 роках у компаній Ostchem і RGK Trading, пов'язаних з Дмитром Фірташем, йдеться в повідомленні компанії "Нафтогаз України".

Згідно з повідомленням, за даними, наданими керівництвом компанії наглядовій раді, поточна заборгованість ОПЗ перед зазначеними підприємствами після оплати частини рахунків становить 217 млн дол. Загальний обсяг газу, придбаного підприємством протягом 2013-2014 років, становить 2,33 млрд куб. м на загальну суму 995 млн дол.

"Незважаючи на те, що потенційні судові ризики, пов'язані із зазначеною заборгованістю, є суттєвими і можуть потенційно призвести до порушення справи з банкрутства підприємства і втрати державного контролю над ним, наглядова рада ОПЗ вважає доцільним ретельно вивчити умови закупівлі газу та відповідність цін ринкового рівня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості спільно з Міністерством внутрішніх справ розслідувати спробу групи Льовочкіна-Фірташа збанкрутувати Одеський припортовий завод шляхом завищення ціни на газ, який афілійовані компанії продавали підприємству.

Міністерство внутрішніх справ заарештувало вже 86 об'єктів групи компаній Дмитра Фірташа Ostchem.