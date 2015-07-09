Євросоюз звинуватив MasterCard у штучному завищенні комісій за картками

"Багато покупців розплачуються картами кожен день, коли вони купують їжу, одяг або платять за покупку в інтернет-магазині. Зараз ми підозрюємо MasterCard в тому, що ця платіжна система штучно завищувала комісії за картами, що могло завдати шкоди покупцям і рітейлерам в ЄС", - заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргарет Вестагер.

Як пише Російська служба Бі-бі-сі, Євросоюз оголосив про проведення антимонопольного розслідування щодо MasterCard ще навесні 2013 року. В ЄС заявляли, що практика стягування MasterCard деяких комісій погіршує конкурентоспроможність в єдиному європейському просторі.

Крім того, Єврокомісія заявила про намір перевірити законність збору міжбанківських мит з платежів іноземних туристів. На думку Єврокомісії, представники країн, які не перебувають в Європейському Союзі, мабуть, платять значно більший, ніж європейські споживачі, комісійний збір.

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Платіжна система Visa, щодо якої аналогічне розслідування проводилося у 2013 році, тоді погодилася скоротити розмір комісійних на 60% і пообіцяла переглянути політику щодо комісійних платежів.

У 2012 році платіжні системи Visa і MasterCard погодилися у позасудовому порядку виплатити ритейлерам штраф у розмірі 7,25 млрд доларів.

Судовий спір між групою американських ритейлерів і платіжними системами тривав з 2005 року. Лідерів ринку пластикових карт звинувачували в змові з метою завищення розміру комісій, що стягуються з роздрібних продавців під час використання покупцями пластикових карт.