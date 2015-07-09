Мінфін депутатам: без прийняття 5 законів Україна може не отримати $3 мільярдів

Про це повідомив заступник міністра фінансів Артем Шевальов на брифінгу.

«Так», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи ризикує Україна залишитися без низки кредитів Світового банку на 1,5 млрд дол. і другого траншу МВФ на 1,7 млрд дол.

«Ми ризикуємо значно відтермінувати ухвалення рішень Радою директорів МВФ та Світовим банком, що пов'язано з певною політикою цих організацій, а з іншого боку, з тим, що серпень - період відпусток», - додав він.

Перераховуючи законопроекти, які має прийняти Верховна Рада, Шевальов уточнив, що йдеться про урядові законопроекти № 2029а щодо житлово-комунального господарства, № 2045а про вдосконалення системи гарантування вкладів, № 2956 про фінансування дефіциту НАК «Нафтогаз України», а також № 2873 та № 2979 щодо антикорупційного бюро.

Заступник міністра зазначив, що у даний час Мінфін тісно співпрацює щодо цих законопроектів з парламентськими профільними комітетами, розраховуючи представити їх на розгляд депутатів у сесійній залі і отримати їх схвалення 14 липня.

Також Шевальов повідомив, що кошти другого траншу МВФ у розмірі 1,7 млрд дол. після їх отримання будуть зараховані у резерви Національного банку, тоді як кошти за програмами Світового банку на суму 1,5 млрд дол. будуть зараховані до державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту обсягом 5 млрд дол. було отримано одразу після схвалення програми у березні поточного року.

Засідання Ради директорів МВФ з питання виділення Україні 1,7 млрд дол. другого траншу очікується в липні.

У рамках програми з МВФ Україна веде переговори з кредиторами про реструктуризацію частини держборгу, в результаті яких розраховує за рахунок продовження термінів сплати, зниження купона і часткового списання номіналу боргу у 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки - до 15,3 млрд дол.