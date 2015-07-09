МВФ виділить Україні другий транш навіть у разі мораторію на виплату боргів - Мінфін

Міжнародний валютний фонд готовий надати Україні другий транш кредиту у розмірі 1,7 млрд дол. у разі оголошення українським урядом мораторію на виплату низки зовнішніх комерційних боргів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра фінансів України Артем Шевальов на брифінгу.

«Так, мораторій не є причиною для невиділення другого траншу», - сказав він.

За словами чиновника, Україна виконала практично всі попередні умови для отримання другого траншу, крім прийняття п'яти законів, які парламент може розглянути наступного тижня.

Шевальов підкреслив, що Рада директорів фонду не збереться для прийняття рішення щодо другого траншу кредиту Україні до прийняття цих законів.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту обсягом 5 млрд дол. було отримано одразу після схвалення програми у березні поточного року.

Засідання Ради директорів МВФ з питання виділення Україні 1,7 млрд дол. другого траншу очікується в липні.

У рамках програми з МВФ Україна веде переговори з кредиторами про реструктуризацію частини держборгу, в результаті яких розраховує за рахунок продовження термінів сплати, зниження купона і часткового списання номіналу боргу у 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки - до 15,3 млрд дол.

Наприкінці червня міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини держборгу наприкінці липня, оскільки це право закріплено законом, чинним з 17 червня, який дає Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам до 1 липня 2016 року.

За її словами, можливий мораторій не чинитиме істотного впливу на внутрішній ринок України, тоді як деякі експерти прогнозують у цьому зв'язку девальвацію гривні на 20%.