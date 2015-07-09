Росія відмовилася визнати позов "ПриватБанку" щодо Криму

Про це повідомляє РБК з посиланням на прес-службу відомства.

«Позов ПриватБанку проти Російської Федерації, поданий в міжнародний арбітраж при Постійній палаті третейського суду (Гаага) не може бути розглянуто на підставі міжурядової угоди від 27 листопада 1998 року між Росією та Україною про заохочення та взаємний захист інвестицій. Відповідно, угода не може бути підставою для формування арбітражу для врегулювання спору», — повідомила прес-служба Мін'юсту, уточнивши, що міністерство ознайомлено з позовом.

Стаття 9 угоди, на яку посилається Мін'юст, каже, що інвестор однієї з країн, що підписали його, може звернутися в міжнародний арбітраж з позовом до іншої країни про захист своїх інтересів.

Прес-служба Мін'юсту повідомила, що згідно з угодою термін «інвестиції» означає всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються інвестором однієї договірної сторони на території іншої договірної сторони згідно з її законодавством.

Російська Федерація не визнає юрисдикцію міжнародного арбітражу при Постійній палаті третейського суду з розгляду названого спору, уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, найбільший банк України ПриватБанк» ініціював арбітражний розгляд проти Російської Федерації у зв'язку з втраченими інвестиціями в Криму після анексії півострова.

«ПриватБанк» ініціював проти Російської Федерації арбітражний розгляд про захист втрачених в Криму інвестицій. Арбітражний суд сформований і буде здійснювати розгляд відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ)», - йдеться в повідомленні.

За інформацією банку, арбітражний розгляд відбудеться в Гаазі (Нідерланди), а суму позову визначить спеціальна комісія західних експертів.

Як повідомляв УНІАН, державний «Ощадбанк» подав позов до Російської Федерації про відшкодування втрат на загальну суму близько 15 млрд грн від незаконної анексії Криму.