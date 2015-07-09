Мінфін сподівається отримати рішення МВФ щодо другого траншу до кінця липня

У Міністерстві фінансів України сподіваються, що рада директорів Міжнародного валютного фонду проведе засідання з питання виділення Україні другого траншу кредиту на суму 1,7 млрд дол. до кінця липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра фінансів України Артем Шевальов на брифінгу.

"Тримаємо кулаки", - сказав Шевальов, відповідаючи на питання, чи можливе проведення засідання ради директорів МВФ до кінця липня.

За його словами, у фонді очікують прийняття парламентом України п'яти законів як виконання попередніх умов для отримання другого траншу.

"Ми скажемо, що прийняли закони, фонд отримає висновок своїх юристів, що це дійсно потрібні закони, і надасть висновок раді директорів", - сказав Шевальов.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів упродовж 4 років. Перший транш кредиту в обсязі 5 млрд дол. був отриманий відразу після схвалення програми у березні поточного року.

За інформацією Міністерства фінансів, Україна ризикує не отримати 3,2 млрд доларів фінансування від Міжнародного валютного фонду та Світового банку у разі неухвалення парламентом п'яти законів наступного тижня.