Відтік капіталу з Росії за півроку становив понад $52 мільярди

Відтік капіталу з Росії за підсумками півроку становив $52,5 млрд, йдеться в даних Центробанку, передає «Газета.Ru».

Прогноз Центробанку щодо відтоку капіталу в 2015 році становить $111 млрд.

Раніше повідомлялося, що відтік з фондів, що інвестують в активи Росії, за тиждень зріс до $116,7 млн.

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Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявляв, що відтік капіталу з Росії в 2015 році може становити $70-80 мільярдів.