Гривня на міжбанку впала до 22,17 за долар

У четвер, 9 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 22,05/22,17 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,3850/24,5150 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3880/0,3900 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 17:00 встановився на рівні 21,8482 грн/дол., на цю годину укладено 482 угоди на суму 342,15 млн дол.