У Яресько розповіли про перебіг переговорів із кредиторами

Україна не оголошуватиме мораторій на виплати за рядом зовнішніх комерційних боргів, якщо їй вдасться досягти прогресу в переговорах з кредиторами до проведення засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду, яке очікується в липні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра фінансів України Артем Шевальов на брифінгу.

«До засідання ради директорів МВФ має бути прогрес – входження в реструктуризацію, узгодження умов... Якщо ми говоримо про шляхи не мораторію, у нас має бути конкретний прогрес», - сказав Шевальов.

За його словами, укладення минулого тижня угоди з кредиторами про конфіденційність є важливим кроком, але цього недостатньо.

«Ми повинні вести подальші переговори цього тижня і наступного», - зазначив Шевальов.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту в обсязі 5 млрд дол. було отримано відразу після схвалення програми в березні поточного року.

Засідання Ради директорів МВФ з питання виділення Україні 1,7 млрд дол. другого траншу очікується в липні.

У рамках програми з МВФ Україна веде переговори з кредиторами про реструктуризацію частини боргу, в результаті яких розраховує за рахунок продовження термінів сплати, зниження купона і часткового списання номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Наприкінці червня міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що за відсутності прогресу в переговорах з кредиторами Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини державного боргу наприкінці липня, оскільки це право закріплене законом, який діє з 17 червня і надає Кабінету міністрів право запроваджувати мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам до 1 липня 2016 року.

За її словами, можливий мораторій істотно не вплине на внутрішній ринок України, у той час як деякі експерти прогнозують у зв'язку з цим девальвацію гривні на 20%.