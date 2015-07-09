S&P переглянуло рейтинг ПриватБанку на період проведення переговорів з кредиторами

Міжнародне рейтингове агентство S&P повідомило про зниження довгострокового кредитного рейтингу ПриватБанку за зобов’язаннями в іноземній валюті до «СС» на час проведення переговорів з кредиторами про продовження євробондів банку згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Перегляд рейтингу ПриватБанку викликано виключно пропозицією держателям облігацій, серед іншого, продовжити строк погашення єврооблігацій і не пов’язаний з фінансовим станом банку.

В офіційному повідомленні S&P зазначається, що короткостроковий кредитний рейтинг банку підтверджено на рівні «С». S&P підкреслило, що на сьогодні ПриватБанк посідає провідні позиції на банківському ринку України, ринку депозитів фізичних осіб і виконує в повному обсязі свої зобов’язання перед вкладниками.

«Перегляд міжнародних рейтингів рейтинговими агентствами в ході процедури погодження умов продовження строку погашення єврооблігацій є стандартною практикою роботи рейтингових агентств, – йдеться у повідомленні прес-служби ПриватБанку. – Рейтингові агентства дотримуються однієї політики в аналогічних ситуаціях в усіх країнах світу. Така політика була також застосована до найбільших державних банків України, коли вони вели переговори про продовження строків погашення своїх єврооблігацій».

Не зважаючи на поточну рейтингову дію, рейтинги ПриватБанку є одними з найвищих серед українських банків і індивідуальна оцінка характеристик кредитоспроможності банку (SACP) встановлена на рівні «ССС», що перевищує значення суверенного рейтингу України.