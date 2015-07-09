Фонд гарантування розраховує на 50 мільярдів від продажу активів банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розраховує виручити від продажу активів ліквідованих банків близько 50 млрд грн, у тому числі до 5 млрд грн вже цього року.

Про це розповів заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Кияк в інтерв'ю УНІАН.

«До кінця поточного року ми хочемо виручити від продажу активів банків до 5 млрд грн, загалом – близько 50 млрд. На сьогодні продажі почалися в 15 банках, які погодили ліквідаційну масу і реально у роботі», - сказав Кияк.

За словами представника фонду, балансова вартість активів банків, які перебувають в його управлінні, перевищує 317 млрд грн, але оціночна вартість цих активів в 6 разів нижча, оскільки активи сильно роздуті.

Він запевнив, що Фонд докладе максимум зусиль, аби великі вкладники, які не потрапляють під його гарантії, повернули свої кошти. «З виручених коштів близько 37 млрд грн нам доведеться повернути Національному банку України за кредитами рефінансування. Також спробуємо відшкодувати витрачені кошти на виплати вкладникам, а ми вже виплатили понад 38 млрд грн, і до кінця року маємо виплатити ще до 20 млрд грн, з урахуванням «Дельта Банку», - додав він.

За словами Кияка, Фонд гарантування за 2014-2015 роки і до теперішнього часу продав активи ліквідованих банків на суму близько 312 млн грн і розраховує на серйозні результати цього процесу, починаючи з осені.

«Найбільші продажі були по банкам «Ерде», «АКБ банк», «Акта-Банк», «Даніель». Наступними стануть «VAB-Банк», «Імексбанк» і «Надра» - ближче до осені. Продаж по «Брокбізнесбанку» продовжиться після переоцінки та затвердження ціни майна дирекцією фонду», - пояснив Кияк.

За його словами, колишні акціонери ліквідованих банків знаходять будь-які методи, законні і незаконні, щоб зупинити процес продажу активів своїх фінустанов. «Як це було з банком «Форум», де ми рік реально не могли розпочати продаж. У результаті за цей рік якість активів погіршилася і разом з якістю погіршилася ринкова ціна, а також шанси великих вкладників отримати свої кошти», - додав Кияк.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України наприкінці червня заявив про завершення основного етапу очищення банківської системи, під час якого визнав неплатоспроможними понад 50 фінустанов.

Виведення неплатоспроможних банків з ринку, включаючи виплати гарантованого відшкодування вкладникам і продаж активів банків, здійснюється Фондом гарантування вкладів фізосіб.