МВФ прогнозує зростання світової економіки цього року на 3,3%

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки у 2015 році на рівні 3,3%, і на рівні 3,8% у 2016 році, переважно за рахунок зміцнення економік розвинених країн. Про це йдеться в оновленому макропрогнозі Фонду «World economic outlook Update».

«Глобальне зростання прогнозується на рівні 3,3% у 2015 році, що нижче від показника 2014 року, і воно буде обумовлене зміцненням економік розвинених країн. Країни, що розвиваються, зменшать темпи зростання. У 2016 році економічне зростання становитиме 3,8%», - йдеться у документі МВФ.

При цьому ключовими ризиками для світової економіки МВФ назвав ситуацію на світовому ринку позикового капіталу, який демонструє різноспрямовану динаміку у зв'язку з коливаннями цін на нафту, можливу дефляцію в розвинених економіках, що гальмує економічне зростання, а також політичну напруженість, насамперед в Україні та на Близькому Сході. Водночас Фонд не навів ніяких показників розвитку щодо України.

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Як повідомляв УНІАН, у червні МВФ погіршив прогноз падіння економіки України за підсумками року до 9% порівняно з раніше виданими прогнозом на 5,5%. Одночасно МВФ погіршив прогноз інфляції - до 46%, що також значно гірше за раніше виданий прогноз у 27%.