Медведєв наказав виплатити 42 мільйони рублів винагороди керівництву РЖД

Уряд Росії випустив розпорядження про затвердження річного звіту РЖД, а також визначив розмір виплат дивідендів і чисельність ради директорів компанії, повідомляє РБК.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв розпорядився спрямувати 42 млн руб. на виплату винагород членам ради директорів РЖД. На виплату дивідендів за звичайними акціями за підсумками 2014 року буде виділено 45 млн рублів «за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років».

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Кабмін визначив чисельність ради директорів РЖД у 10 осіб. До неї увійшли віце-прем'єр Аркадій Дворкович, голова наглядової ради Фонду сприяння реформуванню житлово-комунального господарства Сергій Степашин, президент РЖД Володимир Якунін, заступник голови Мінфіну Андрій Іванов та інші.

Уряд також ухвалив створити в РЖД спеціальний фонд для виплати дивідендів за привілейованими акціями і спрямувати туди 70 млн рублів.