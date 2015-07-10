Порошенку ні в якому разі не можна підписувати закон про реструктуризацію валютних кредитів - Абромавичус

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус сподівається на ветування президентом закону про реструктуризацію валютних кредитів, який може коштувати банківській системі 94 млрд грн.

Про це він заявив на презентації економічної стратегії України.

«В жодному разі не можна підписувати президенту, не можна, щоб парламент переголосував цей законопроект про реструктуризацію валютних кредитів. Банки втратять 94 млрд грн. Про що ми говоримо? Які кредити за доступними процентними ставками в близькому майбутньому? Всі працюють, щоб стабілізувати ситуацію. Курс національної валюти вже 4 місяці як стабілізувався, люди з полегшенням дивилися в найближче майбутнє. І тут нам пропонують 0,3% населення, які взяли ці кредити, що решта 99,7% мають за це заплатити», - сказав він.

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За словами міністра, банки готові самостійно реструктурувати зобов'язання населення за валютними позиками, підходячи до кожного випадку індивідуально.

«Я зустрічався сам з керівниками двох найбільших банків, де мені говорили, що, звичайно, банки йдуть назустріч. Звичайно, банки реструктурують. Кожен кейс - це окрема справа конкретного приватного підприємця, людини і банку. В тих банках, з якими я розмовляв, близько 50% валютних кредитів люди платять нормально. Тобто, вони не просили ніякої допомоги, щоб за старим курсом повертати і так далі. Середній кредит - трохи більше 20 тис. дол.», - відзначив глава Мінекономрозвитку.

Також Абромавичус відзначив, що в ринковій економіці відповідальність за прийняті фінансові рішення лежить на плечах кожної конкретної приватної особи, а криза врегулюється через ринкові механізми.

«Це ринкова економіка. Все владнається. В якихось конкретних випадках банки підуть на компроміс. Комусь спишуть більше, комусь спишуть менше, комусь реструктурують, дадуть можливість не сплачувати ні відсотки, ні тіло якусь кількість часу. Це всі країни проходили. Не потрібен популізм, макроекономічна стабільність - перш за все. Все, що ми робимо стосовно реформ, нічого не буде досягнуто, якщо макроекономічна стабільність не буде визначена як пріоритет», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що закон про реструктуризацію валютних кредитів призведе до колапсу банківської системи і знищення золотовалютних резервів України.

2 липня парламент ухвалив закон №1558-1, що зобов'язує банки реструктурувати всі споживчі кредити, одержані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборгованості, за курсом на дату укладення такого договору (тобто, в більшості випадків, за курсом 5,05 грн за долар). За закон проголосували 229 народних депутатів при необхідних 226.

Водночас у парламенті вже зареєстровано проект постанови про переголосування цього закону у зв'язку з порушенням регламенту ВР, зокрема, через неперсональне голосування.