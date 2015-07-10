Монетарна база та грошова маса в Україні за місяць збільшилися незначно

Обсяг монетарної бази в Україні у червні збільшився на 0,2% - до 330,4 млрд грн, грошової маси – на 1,1%, до 974,5 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, з початку року монетарна база знизилася на 0,8%, тоді як грошова маса за цей період збільшилась на 1,9%.

Обсяг готівки поза банками зріс у червні на 0,9%, при цьому з початку року на 1,1% - до 286 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг монетарної бази в Україні в травні зменшився на 0,2% - до 329,6 млрд грн, грошової маси – на 1,3%, до 967,6 млрд грн.

У 2014 році грошова маса збільшилась на 44,851 млрд грн, або на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, монетарна база - на 8,5%, або на 26,055 млрд грн, - до 333,194 млрд грн.