Абромавичус пропонує скасувати податкові пільги всім видам бізнесу

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус виступає за скасування податкових пільг для будь-яких видів бізнесу й адміністративних одиниць, включаючи вільні економічні зони й індустріальні парки.

Про це він заявив на презентації економічної стратегії України в Києві.

«Ми вважаємо, що податкових пільг ні для кого не повинно бути. Вже минув час преференцій, привілеїв тощо. Донедавна у нас були преференції на ввезення енергозберігаючого обладнання. По цій лазівці заїжджало все, крім енергозберігаючого обладнання», - сказав Абромавичус.

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За словами міністра, єдині підходи щодо відсутності податкових пільг повинні стосуватися не лише окремих видів бізнесу, а й вільних економічних зон, а також індустріальних парків.

«Коли нам кажуть: давайте зробимо вільну економічну зону в окремій географічній місцевості, ми говоримо - а давайте зробимо вільну економічну зону одну для всієї країни. Коли нам кажуть «давайте зробимо індустріальний парк», ми говоримо - давайте зробимо індустріальний парк, але тільки без податкових преференцій. Нехай місцеве самоврядування його просуває, проводить комунікації, 270 днів йде на те, щоб підключитися до електромереж, це ненормально. Нехай місцева влада допомагає, але без податкових пільг», - наголосив глава Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України в рамках податкової реформи, а також у ході виконання програми співпраці з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом - готове переглянути перелік існуючих податкових пільг та спеціальних режимів оподаткування, насамперед для великих агропідприємств України.

Мінфін має намір до вересня представити своє бачення податкової реформи, а до 1 жовтня переглянути систему оподаткування видобувних підприємств у частині сплати ними ренти за користування надрами.