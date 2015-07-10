Яценюк закликав чиновників економити бюджетні кошти для збільшення фінансування нацбезпеки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання колегії Міністерства внутрішніх справ України.

Яценюк нагадав, що загальний бюджетний запит усіх правоохоронних органів та Міноборони до кінця поточного року становить 17,5 млрд грн.

“Змушений публічно звернутися до всіх розпорядників бюджетних коштів - всім треба урізати”, - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, у травні Міноборони звернулося до Кабміну з проханням додатково виділити в 2015 році близько 8 млрд грн у зв'язку зі збільшенням чисельності Збройних сил.

17 червня міністр фінансів Наталії Яресько поінформувала, що загалом надійшли запити, включно з Міноборони, від відомств, які відповідальні за оборону та правоохоронну діяльність в країні, на суму 17 млрд грн.

Міністерство фінансів України запропонувало міністерствам і відомствам скоротити свої бюджети на 2015 рік на 3% для збільшення фінансування силових відомств.