Суд заборонив Кабміну переводити бюджетників на обслуговування в держбанки

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Кабінет міністрів України скасувати протокольні рішення, які зобов'язують державні підприємства перейти на обслуговування в державні банки, і рекомендував уряду утриматися від подібних дій у подальшому.

Про це йдеться в постанові суду від 15 червня, опублікованому в єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, суд визнав протиправними і в цьому зв'язку зобов'язав Кабмін скасувати протокольні рішення №74 від 8 вересня і №76 від 11 вересня 2014 року, якими уряд зобов'язував силові структури, міністерства і відомства перевести державні підприємства і зарплатні проекти працівників на обслуговування в державні банки.

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«Зобов'язати Кабінет міністрів України утриматися від вчинення дій, спрямованих на примусове переведення підлеглих міністерств, центральних органів державної влади і підприємств державної форми власності та всіх працівників зазначених установ на обслуговування лише в державні банки», - наголошується в рішенні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі найбільшого банку України «ПриватБанку», який ініціював відповідний судовий розгляд, рішення суду набуло чинності з 1 липня, оскільки до цього часу відповідач міг оскаржити його в апеляційному порядку.

«Тепер ніщо не заважає всім бюджетникам: військовим, вчителям, лікарям, правоохоронцям, яких силоміць змусили одержувати зарплату через карти держбанків на підставі цього «нікчемного» рішення, повернутися на обслуговування в «ПриватБанк», «Райффайзенбанк Аваль», «Укрсиббанк» та інші банки, які їм подобаються, а не ті, в які їх «засунули» неринковими методами, – наводяться в повідомленні слова першого заступника голови правління банку Олега Гороховського. – Таке рішення є дуже показовим для судової практики в нашій країні – у нас починають працювати закони, а не телефонне право».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року уряд протокольними рішеннями зобов'язав ряд силових структур, включаючи структури Міноборони, перевести підконтрольні організації на розрахунково-касове обслуговування в державні банки.

Найбільші українські банки недержавної форми власності назвали процес переведення зарплатних проектів держпідприємств на обслуговування в держбанки елементами нездорової конкуренції.

Пізніше Національний банк повідомив, що спільно з Міністерством фінансів розробляє чіткі критерії відбору банків для обслуговування державних підприємств, і під ці критерії, крім державних, будуть підпадати і приватні банки.

Згідно з останніми даними Міністерства фінансів, до уповноважених банків для виплати зарплат бюджетникам належать понад 50 комерційних банків, включаючи найбільші фінустанови.

На думку Антимонопольного комітету, переведення зарплатних проектів держпідприємств на обслуговування в держбанки є порушенням принципів вільної конкуренції та обмеженням інтересів громадян - держателів платіжних карток.