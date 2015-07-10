Греція погодилася прийняти ключові вимоги кредиторів - ЗМІ

Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на агентство Bloomberg.

Стало відомо, що пропозиції щодо скорочення витрат, пенсійних накопичень і підвищення податків практично "дзеркально відображають вимоги кредиторів".

Раніше Афіни заявляли про готовність прийняти вимоги щодо поетапного скорочення пільг для своїх островів, а також підвищити податки для судноплавних компаній.

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Також грецький уряд погодився приватизувати державні активи, такі як порт Пірей і регіональні аеропорти, а також підвищити ПДВ для готелів та ресторанів і скоротити доплати для пенсіонерів.

Проте, запропонувавши такий пакет реформ, уряд Греції надав кредиторам те, проти чого греки проголосували на референдумі 5 липня.

Тому цілком імовірно, що голосування за новий пакет пропозицій у парламенті Греції може викликати проблеми.

"Угода, як і раніше, повинна бути схвалена національними парламентами", - зазначає грецький економіст Нік Куніс.

"Навіть якщо вона буде прийнята, існує ризик того, що Греції буде складно дотримуватися програми в найближчі місяці. Економіка, схоже, різко скорочуватиметься, що не є ідеальним фоном для реалізації жорстких заходів", - наголосив він.

Як раніше повідомляли ЗМІ, для порятунку економіки Греції потрібно 12 мільярдів євро.

Пакет реформ складе 12 млрд євро, що більше від запланованих раніше 8 млрд євро, оскільки економіка Греції істотно постраждала від двотижневого контролю за переміщенням капіталу і тепер замість 0,5% зростання ВВП країни продемонструє 3% скорочення.