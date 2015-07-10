Економічна стратегія України базується на прогнозі дворазового зростання ВВП за 15 років

Міністерство економічного розвитку і торгівлі підготувало економічну стратегію України, побудовану на засадах лібералізації та економічної свободи, реалізація якої дасть змогу досягнути дворазового зростання ВВП за наступні 15 років.

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на презентації стратегії в Києві.

«Ми вважаємо, що в Україні буде економіка, здатна створювати робочі місця, генерувати багатство. Як результат, якщо буде дотримано принципів економічних свобод, ВВП повинен подвоїтись за 15 років, виходячи зі зростання 4,5% на рік, проста математика. Звичайно, це консервативно для країни, яка відштовхується від такої низької бази, в результаті країна повинна досягти 7% (зростання ВВП на рік - УНІАН)», - сказав він.

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За словами міністра, довгострокова стратегія України базуватиметься на пяти принципах економічної свободи, серед яких - верховенство права, захист права власності, повна нетерпимість до корупції, вільна і чесна конкуренція, і невеликий ефективний державний апарат.

Крім того, стратегія передбачає оперативні кроки з відновлення економічного зростання: комплексна податкова реформа, регуляторна гільйотина, проект аутсорсингу управління митницею, скорочення держапарату, створення міжнародного комерційного арбітражу, прискорення приватизації, а також спрощення регламенту Кабінету міністрів і Верховної Ради.

При цьому цільовими показниками виконання стратегії стануть входження в топ-30 рейтингу Doing Business (нині - 96 місце), підвищення на 50 пунктів в індексі сприйняття корупції (нині - найбільш корумпована країна в Європі), входження в топ-70 за індексом економічної свободи (нині - 162 позиція із 178), а також залучення 8 млрд дол. прямих іноземних інвестицій щорічно (нині - 0,3 млрд дол.).

За словами старшого радника глави Мінекономрозвитку, екс-віце-прем'єра Словаччини і співавтора стратегії Івана Міклоша, присутнього на презентації, документ покликаний стати діючою моделлю, через призму якої повинні оцінюватися всі економічні рішення керівництва країни.

«В Україні існує загальний консенсус щодо необхідності реформ, і наявні документи, такі як Стратегія 2020 або Коаліційна угода, дають відповідь, що треба робити. Однак дотепер немає єдиного розуміння, як це треба робити. Для цього ми і створили наш документ. Навколо цих принципів потрібно об'єднатися всім. Те, що зараз менш як 50% урядових законопроектів проходять парламент - це катастрофа», - наголосив Міклош.

При цьому радник міністра зазначив, що ключовою умовою проведення подальших реформ в Україні є макроекономічна стабілізація.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України погіршив прогноз падіння ВВП у 2015 році до 9,5% і підвищив прогноз інфляції до 48% на кінець року.

Падіння ВВП України в першому кварталі 2015 року порівняно з першим кварталом 2014 року (в постійних цінах 2010 року) становило 17,2%.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції і розвитку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП країни цього року на 7,5%.

У 2016 році НБУ очікує зростання ВВП на 3% і сповільнення інфляції до 12% на кінець 2016 року.