Мінсоцполітики: майже мільйон осіб може втратити право на пільги

Близько 20% людей, які підпадають під чинний з 1 липня новий механізм надання пільг, або 960 тис. осіб, можуть втратити право на знижки при оплаті за користування житлом та комунальні послуги, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України з посиланням на заступника голови відомства Віталія Мущиніна.

«Під дію нового механізму потрапляє близько 4 млн 700 тис. пільговиків... З них, за оцінками Мінсоцполітики, близько 3 млн 713 тис. збережуть свою пільгу, а 960 тис. можуть втратити свої привілеї», - йдеться в повідомленні.

Заступник міністра відзначив, що з 1 липня пільги надаються у разі, якщо середньомісячний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував розміру податкової соціальної пільги (в 2015 році – 1710 грн). Щоб одержати пільгу, громадянин має подати довідку про доходи до вересня цього року. Якщо його дохід не перевищує 1710 грн, чоловік має право на одержання пільг упродовж наступних шести місяців. Крім того, пільговик має право на оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів України постановою від 4 червня 2015 року встановив новий порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного доходу сім'ї. Пільги поширюються на оплату за користування житлом, комунальні послуги, скраплений газ, паливо і телефон. Під дію нового механізму підпадають особи, які мають право на пільги згідно з законодавством України про охорону здоров'я, Кодексом цивільного захисту та законами «Про міліцію», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про захист рослин», «Про охорону дитинства», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про соціальний захист дітей війни» та «Про культуру».