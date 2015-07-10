Україна спробує залучити інвестиції від транснаціональних компаній

Україна сфокусується на залученні інвестицій від транснаціональних компаній і фондів прямих інвестицій, які мають значний досвід роботи в нестабільній політичній та економічній ситуації, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на презентації економічної стратегії України в Києві.

«Фокус, звичайно, на транснаціональні компанії. Це компанії, які присутні в більшості країн світу, зокрема з великими геополітичними ризиками. Вони звикли до цього. Вони знають, що рано чи пізно будь-які турбулентності закінчуються. Тому всі такі інвестори з заходу - довгострокові, всі інвестують в довгострокову перспективу», - сказав він.

За словами міністра, багато фондів прямих інвестицій також готові брати на себе ризики в країнах зі складною геополітичною ситуацією.

«За останні кілька років у світі йшов бум цін акцій на біржах. Більшість з цих фондів заробили непогані прибутки, у них автоматично зросла толерантність до ризику. Вони готові йти на більш ризиковані ринки. Кілька фондів прямих інвестицій вже об'єдналися і висловили свій інтерес до приватизації (українських підприємств - УНІАН)», - сказав він.

Абромавичус відзначив, що іноземні інвестори висловлюють зацікавленість в експортних секторах економіки, включаючи IT і аграрний сектор, у зв'язку з падінням курсу національної валюти і відповідною конкурентною перевагою.

«Інвестори хочуть виробляти тут і експортувати», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 13 липня відбудеться інвестиційний саміт «Україна - США» у Вашингтоні, а потім аналогічні саміти пройдуть в Парижі й Берліні. Урядову делегацію очолить прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

За словами Абромавичуса, основним завданням саміту «Україна - США» є встановлення прямих зв'язків із американськими інвесторами, з якими уряд буде опрацьовувати можливості реалізації конкретних проектів.

У Києві 28 квітня відбулася міжнародна конференція на підтримку реформ в Україні, яка зібрала представників 53 країн, включаючи глав урядів і ключових єврокомісарів. Спочатку конференція планувалася як донорський форум на підтримку Донбасу, проте пізніше від цієї ідеї відмовилися на користь проведення кількох заходів. В результаті цієї конференції, а також за підсумками низки офіційних і робочих візитів представників української влади до країн – партнерів України уряд запропонував провести кілька інвестиційних самітів, метою яких стане показати інвестиційні можливості країни і залучити інвесторів до участі у розвитку української економіки.