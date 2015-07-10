Мінфін позичив понад 11 мільярдів для "Нафтогазу" та Фонду гарантування

Міністерство фінансів України в червні здійснило випуск облігацій внутрішньої держпозики для докапіталізації НАК «Нафтогаз України» на 3,6 млрд грн, а також для кредитування Фонду гарантування вкладів фізосіб на 7,7 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, всього з початку року для збільшення статутних капіталів банків та інших держпідприємств було випущено ОВДП на загальну суму 32,9 млрд грн, зокрема 3,2 млрд грн для «Укргазбанку» і 29,7 млрд грн для НАК «Нафтогаз України».

Для кредитування Фонду гарантування з початку року Мінфін випустив ОВДП на 14,8 млрд грн із середньозваженою дохідністю 11,79% річних.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у травні випустив ОВДП для кредитування Фонду гарантування на 3,8 млрд грн і при цьому не проводив випуски облігацій для докапіталізації державних банків і підприємств.

Держбюджет України на 2015 рік дозволяє українському уряду в 2015 році випуски ОВДП на 31,5 млрд грн для капіталізації НАК «Нафтогаз України», а також на 36,5 млрд грн для докапіталізації банків і на 20 млрд грн - для кредитування Фонду гарантування вкладів фізосіб.