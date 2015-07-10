Затвердження програми Греції країнами єврозони може тривати тижнями - Брюссель

Про це повідомляє Greekreporter.

За подану Грецією пропозицію повинні проголосувати парламенти країн єврозони, так що остаточне затвердження третьої програми з порятунку Греції може затягнутися на 4 або 5 тижнів – йдеться в доповіді у Брюсселі.

Якщо в суботу Єврогрупа схвалить пропозицію Грецією, тоді цю програму мають затвердити парламенти країн єврозони, а це досить тривалий процес.

Між тим Афіни вже 20 липня повинні погасити Європейському центральному банку (ЄЦБ) 3,4 мільярда євро кредиту. Це неможливо без нової програми фінансової допомоги.

Читайте такожГреція хоче отримати 53,5 мільярда євро фінансової допомоги - ЗМІ

Крім того, 30 липня Греція повинна виплатити 1,53 мільярда євро Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Також у доповіді зазначається, що керуючий директор МВФ Крістін Лагард закликала Брюссель зобов'язати Грецію в першу чергу погасити свою заборгованість перед МВФ, а вже потім перед ЄЦБ.

Якщо угода буде підписана, Греція зможе отримати 3,35 мільярда євро прибутку ЄЦБ, отриманого за грецькими державними облігаціями в рамках Програми ринку цінних паперів. Тим не менш, цієї суми не вистачить для сплати всіх боргових платежів.

Читайте такожГреція погодилася прийняти ключові вимоги кредиторів - ЗМІ

Наразі представники Європейської комісії вивчають ситуацію в пошуках правильного рішення.