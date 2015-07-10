У Казахстані проведуть пенсійну реформу, яка "посилює мотивацію до праці"

Закон про нову систему виплати пенсій вже схвалила верхня палата парламенту Казахстану, документ направлено на підпис главі держави, повідомляє телеканал КТК.

Згідно з оновленим законодавством, розмір так званої базової пенсії більше не буде однаковим для всіх без винятку казахстанців.

Тим, хто після припинення трудової діяльності бажає отримувати хорошу пенсію, доведеться почати старанно працювати вже сьогодні. За новими правилами, якщо громадянин не регулярно перераховував пенсійні внески або робив це тільки десять років, він може забути про забезпечену старість.

Читайте такожКазахстанці "профінансували" Росію за півроку на 2,8 мільярда доларівДля таких пенсіонерів розмір базової пенсії становитиме лише половину прожиткового мінімуму, а це трохи більше десяти тисяч тенге (1 долар - 186 тенге). Тобто, тепер обсяг виплат буде прямо залежати від стажу. Ця система, на думку розробників, посилить трудову мотивацію казахстанців і знизить утриманські настрої.

До того ж, згідно з новим законом, через три роки всі роботодавці країни повинні будуть щомісяця відраховувати на пенсійні рахунки своїх співробітників додатковий 5% внесок. В уряді вважають, що це дозволить забезпечити тисячам майбутніх пенсіонерів гідне грошове утримання.