В Україні визнали неплатоспроможними вже 55 банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в невеликий банк «Столичний» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Як повідомляється на сайті банку, тимчасову адміністрацію введено терміном на три місяці - до 9 жовтня 2015 року, тимчасовим адміністратором банку призначено Володимира Кухарєва.

Банк «Столичний» став 54 банком, у який введено тимчасову адміністрацію за останні півтора року, протягом яких триває очищення банківської системи України.

За інформацією банку, в період тимчасової адміністрації його вкладники можуть одержати свої кошти за поточними та картковими рахунками, а також за депозитами, термін дії яких закінчився, в межах 200 тис. грн. Про початок виплат банк обіцяє повідомити додатково.

За інформацією на сайті Національного банку України, регулятор проводив роботу з банком у зв'язку зі здійсненням банком ризикової діяльності і погіршенням показників фінансового стану, проте керівництво та акціонери банку не вжили необхідних заходів.

Крім того, банк, за даними НБУ, не виконував свої зобов'язання перед вкладниками та іншими кредиторами.

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Також Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в невеликий «Радикал Банк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Як повідомляється на сайті банку, тимчасову адміністрацію введено терміном на три місяці - до 9 жовтня 2015 року, тимчасовим адміністратором банку призначено Олександра Шевченка.

«Радикал Банк» став 55-м банком, у який введено тимчасову адміністрацію за останні півтора року, протягом яких триває очищення банківської системи України.

За інформацією банку, в період тимчасової адміністрації його вкладники можуть отримати свої кошти за поточними та картковими рахунками, а також за депозитами, термін дії яких закінчився, в межах 200 тисяч гривень. Про початок виплат банк обіцяє повідомити додатково.

Згідно з повідомленням на сайті Національного банку, в результаті перевірок операційних кас банку і його відділень регулятор встановив грубі порушення законодавства про готівковий оборот, які загрожують інтересам вкладників або інших кредиторів.

Зокрема, банк належним чином не забезпечував охорони перевезення валютних цінностей, зберігання готівки у відділеннях та внутрішнього контролю за касовими операціями.

Довідка УНІАН. Банк «Столичний» (раніше – «Бонус Банк») працює на ринку України як Сумський регіональний банк з 1993 року і входить до групи невеликих фінустанов за активами. За інформацією на сайті НБУ, ключовими власниками банку є громадяни України Сергій Ткаченко та Євген Антипенко, яким належить 49,2835% і 14,1568% акцій банку, відповідно.

«Радикал Банк» працює на ринку України з 2010 року і входить до групи невеликих фінустанов за активами. За інформацією на сайті НБУ, ключовим власником банку є громадянин України, віце-президент концерну «Укрросметал» Олександр Шпак, якому належать 71% акцій банку через «Промислову інноваційну компанію».