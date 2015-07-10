Ципрас: Греція має залишитися у єврозоні

Грецький прем'єр звернувся до депутатів партії СИРІЗА за підтримкою пакету жорстоких реформ, після того, як йому довелось піти на поступки, щоби врятувати країну від економічного колапсу, повідомляє DW.COM.

Читайте такожГреція погодилася прийняти ключові вимоги кредиторів - ЗМІ

"Ми стикаємося з доленосними рішеннями", - заявив Алексіс Ципрас. "Ми отримали мандат на те, щоб отримати кращу угоду, ніж той ультиматум, який нам запропонувала Єврогрупа, але точно нам не надли мандат на те, щоб вивести Грецію з єврозони", - сказав він.

Але поки незрозуміло, чи всі кредитори підтримають останній пакет реформи, який вражаюче схожий на умови, що їх Греція відкинула на референдумі. І хоча Франція, як сильний прихильник Греції в єврозоні, поспішила висловити підтримку пропозиціям Греції. Президент Франції Франсуа Олланд назвав їх "серйозними та таким, що заслуговують на довіру". Проте останнє слово залишається за кредиторами, оскільки їхня підтримка має вирішальне значення для керівників єврозони. Чи підтримають вони нові пропозиції стане відомо на саміті 12 липня.