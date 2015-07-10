Швидкість виведення коштів з Греції сягнула 100 мільйонів євро на добу - ЗМІ
Відсутність угоди з кредиторами означатиме крах банківської системи Греції вже в понеділок, 13 липня.
Про це пише Европейская правда з посиланням на Financial Times.
Як повідомляє видання, відтік капіталу з країни сягнув 100 мільйонів євро в добу, незважаючи на всі обмеження руху капіталу.
Якщо Європейський центробанк не надасть фінансової підтримки, в понеділок в грецьких банках просто закінчаться гроші.
Раніше голова Єврогрупи заявив, що країни єврозони можуть прийняти рішення про новий пакет пропозицій Греції в суботу.
Як повідомлялося, новий пакет пропозицій щодо реформ, який грецький уряд направив кредиторам у четвер ввечері, відповідає більшості вимог кредиторів від 26 червня.
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В рамках останніх пропозицій Греція звернулася за 53,5 мільярдами євро для покриття своїх боргів до 2018 року.