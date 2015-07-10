Гривня йде на вихідні з курсом 21,87 за долар

У п'ятницю, 10 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилося на рівні 21,67/21,87 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 24,27/24,49 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3830/0,3870 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 21,9165 грн/дол., на цей час укладено 624 угоди на суму 456,53 млн дол.