У Мінфіні сподіваються отримати черговий кредит МВФ до кінця літа

Про це журналістам повідомив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Артем Шевальов, передає "РБК-Україна".

"Говорити про отримання коштів у липні, напевно, не доводиться", - заявив заступник міністра.

Попередні плани Кабінету міністрів отримати гроші до кінця липня не виправдалися. Причина в тому, що Верховна Рада вчасно не ухвалила низку змін до законодавства, на яких наполягали представники МВФ.

За словами Шевальова, Міністерство фінансів сподівається на виділення Україні другого траншу Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,7 млрд дол. за програмою IFF у серпні у разі ухвалення Верховною Радою необхідних законопроектів та внесення обумовлених змін до вже чинних.

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Законопроекти, ухвалення яких Україна гарантувала в меморандумі з МВФ, стосуються у першу чергу податкової, фінансової та антикорупційної сфери. Зараз не прийняті поправки до закону №2029а, №2045а, №2956, а також законопроекту №2527, який переводить аграрну галузь на загальну систему оподаткування, та два законопроекти щодо діяльності Національного антикорупційного бюро №2873, №2979.

Як заявив нещодавно на засіданні аграрного Комітету ВР представник МВФ в Україні Жером Ваше, коментуючи законопроект №2527, "У нас є поточний проект меморандуму, який є основою для другого траншу. Це ті зобов'язання, які взяв на себе уряд. Одне з цих зобов'язань стосується системи ПДВ у сільському господарстві".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у червні говорив, що чекає засідання ради директорів МВФ у питанні надання траншу Україні до 10 липня.