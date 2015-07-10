Moody's прогнозує зростання проблемних кредитів в українських банках

Про це йдеться в складеному агентством огляді українського банківського сектору.

Згідно з повідомленням, різке ослаблення місцевої валюти і високий рівень інфляції призвели до зниження купівельної спроможності фізичних осіб. Агентство відзначило, що негативні економічні умови призведуть до подальшого погіршення якості активів.

«Ми очікуємо, що частка проблемних кредитів зросте до 60% від кількості валових кредитів у 2015 році із 45% на кінець 2014 року, тоді як частка прострочених кредитів підніметься до 40% з 25%», - йдеться в огляді.

Крім того, серед негативних факторів, які впливають на банківську систему, агентство назвало поглиблення економічного спаду в 2015 році порівняно з 2014 роком, відплив депозитів.

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Як повідомляв УНІАН, частка простроченої заборгованості за кредитами в українських банках за травень практично не змінилася і станом на 1 червня залишається на рівні 18%, що на 0,1 п.п. нижче за показник на 1 травня.

У працюючих банках, без урахування неплатоспроможних, частка простроченої заборгованості на 1 червня становила 16,5%, проте порівняльні дані по цих банках для визначення динаміки з початку року не наводяться.

За даними НБУ, у травні банки скоротили обсяг наданих кредитів на 56 млрд грн, або на 5,2%, – до 1,074 трлн грн, у тому числі обсяг кредитів у працюючих банках на 1 червня становив 964,832 млрд грн.