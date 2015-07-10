У понеділок подорожчають долар і євро – Нацбанк опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2191.6483 (10 липня – 2184.8173)

100 EUR – 2451.3586 (10 липня – 2415.0970)

10 RUR – 3.8675 (10 липня – 3.8343)

Як повідомляв УНІАН, п'ятницю, 10 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,67/21,87 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,27/24,49 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3830/0,3870 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 21,9165 грн/дол., на цю годину укладено 624 угоди на суму 456,53 млн дол.