Міністри фінансів єврозони в суботу приймуть "важливе рішення" щодо Греції

Міністри фінансів єврозони можуть прийняти "важливе рішення" на екстреному засіданні в суботу, присвяченому новій пропозиції Греції, сказав президент Єврогрупи Єрун Дейсселблум, передає Рейтер.

"Загальна підтримка в Греції робить цей документ більш надійним, але навіть в цьому випадку ми повинні ретельно перевірити, чи достатньо добра ця пропозицію, і чи сходяться цифри".

"Тим чи іншим шляхом, нам потрібно прийняти дуже важливе рішення".

Читайте такожГреція погодилася прийняти ключові вимоги кредиторів - ЗМІ

Пропозиції Греції будуть розглянуті Єврокомісією, Європейським центробанком і Міжнародним валютним фондом, які перевірять, чи є борг Греції прийнятним.

Ця оцінка буде завершена до засідання Єврогрупи в суботу, на якому міністри фінансів обговорять, чи варто починати переговори про надання нового кредиту.

Висновок міністрів буде розглянуто лідерами єврозони на саміті в неділю.