Швейцарія хоче збільшити фінансову допомогу Україні до 100 мільйонів франків

Уряд Швейцарії в рамках нової стратегії співробітництва з Україною ухвалив рішення збільшити розмір фінансової допомоги нашій країні на 2015-2018 роки до 100 млн швейцарських франків.

Як повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з посиланням на міністра Геннадія Зубка, упродовж 2011-2014 років Швейцарія надала Україні фіндопомогу в обсягу 57 млн франків.

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«Ми високо цінуємо рішення про збільшення до 100 млн франків допомоги Україні», - наводяться в повідомленні слова Зубка.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня посол Швейцарії в Україні Крістіан Шененбергер заявив, що його країна має намір впродовж наступних чотирьох років збільшити обсяги фінансування проектів в Україні до 100 млн дол. При цьому він пояснив, що кошти буде виділено на чотири основні напрями – енергоефективність, охорона здоров'я, децентралізація й економічна конкурентоспроможність.