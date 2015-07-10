Fitch переглянув рейтинги ПриватБанку в рамках переговорів про продовження євробондів банку

Як повідомляє Fitch, змінення рейтингу ПриватБанку пов’язане з публічним оголошенням про початок переговорів з держателями єврооблігацій про продовження строку їх погашення згідно з рекомендаціями Національного банку України.

«Перегляд міжнародних рейтингів рейтинговими агентствами в ході узгодження умов продовження строку погашення єврооблігацій є стандартною практикою роботи рейтингових агентств, – зазначає прес-служба ПриватБанку. – Рейтингові агентства дотримуються однієї й тієї самої політики в аналогічних ситуаціях у всіх країнах світу. Таку політику було також застосовано до найбільших державних банків України, коли вони вели переговори про продовження строків погашення своїх єврооблігацій».

У той же час, за даними Fitch, довгостроковий рейтинг ПриватБанку за національною шкалою підтверджено на рівні «А-(ukr)», що відображає стійкі позиції банку в Україні.