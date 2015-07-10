Наступний етап переговорів України з кредиторами відбудеться 15 липня
Українська делегація сьогодні, 10 липня, провела зі Спеціальним комітетом кредиторів переговори, в ході яких сторони підтвердили мету завершити боргову операцію України якомога швидше.
Про це повідомляється в спільному прес-релізі Міністерства фінансів України та Спеціального комітету кредиторів.
Зокрема, в ході сьогоднішнього конференц-дзвінка сторони обговорили ряд аспектів майбутньої боргова операції.
«Як очікується, дискусії продовжуватися в наступну середу, 15 липня, у Вашингтоні», - йдеться в повідомленні.
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Відзначається, що участь у дискусії візьме міністр фінансів України Наталія Яресько.
Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра фінансів Артем Шевальов зазначив, що попередні плани Кабінету міністрів отримати гроші до кінця липня не виправдалися. Причина в тому, що Верховна Рада вчасно не прийняла ряд змін у законодавство, на яких наполягали представники МВФ.