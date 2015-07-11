ЗМІ: кредитори "позитивно" оцінили пропозиції Греції

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

"Три інститути (Європейський центробанк, Єврокомісія, Міжнародний валютний фонд) вирішили дати позитивну оцінку пропозиціям щодо реформ, які були передані вчора грецьким урядом", — сказав джерело.

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За даними джерела, Європейський механізм стабільності (ESM) розглядає можливість виділення Греції до 58 мільярдів євро, МВФ може виділити ще 16 мільярдів євро в рамках нового пакету допомоги Афінам. При цьому грецький прем'єр Алексіс Ципрас заявив, виступаючи в парламенті в ніч на суботу, що угода буде виключно європейським проектом, внесок МВФ буде технічним.

У суботу Єврогрупа на рівні міністрів фінансів країн єврозони планує обговорити грецьку програму реформ.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за словами спікера Європейської комісії Маргаритиса Шинаса, пропозиції уряду Греції з проведення реформ, необхідних для отримання чергової фінансової допомоги для запобігання кризи, зараз аналізуються, щоб в кінці дня, 10 липня, відповідна оцінка була передана Єврогрупі.