Яресько закликає депутатів ухвалити закони для отримання 3,2 мільярда доларів

Як написала вона у Facebook: «На жаль, за цей тиждень ми не змогли просунутися далі у прийнятті 4 дуже важливих прогресивних законопроектів, які допоможуть захистити заощадження громадян, оздоровити нашу економіку, енергетику і владу - та які необхідні для подальшого прогресу у взаємовідносинах з МВФ, Світовим Банком, а також для отримання позик від Японії та Німеччини». «Ці чотири закони, які відкривають Україні доступ до фінансування в обсязі $3,2 млрд, має ухвалити Верховна Рада. Закликаємо народних депутатів першим ділом прийняти ці законопроекти вже 14 липня - щойно розпочнеться наступний пленарний тиждень», - зауважила Яресько

Вона наголосила, що багато на сьогодні вже зроблено для реформування економіки. За її словами, «здійснення реформ - надзвичайно складний, і часто - досить тривалий процес, що складається з величезної кількості щоденних рішень, матеріалів, обговорень, обгрунтувань, та знов рішень». «В одних реформах, з моменту зародження розуміння реформи і до моменту прийняття необхідних законів Верховною Радою може пройти багато місяців. В інших реформах великі процеси відбуваються через технічні щоденні рішення, що мало помітні оточуючим. І часто суспільство скаржиться на відсутність реформ просто тому, що не бачить цього важкого процесу в деталях», - написала Яресько.

В дописі також міститься звіт Міністерства фінансів щодо його дій «з початку липня - і як ці зміни допоможуть покращити стан справ в нашій країні».