Саміт ЄС по ситуації у Греції скасовано, відбудеться лише саміт країн єврозони

11:38, 12 липня 2015
Фінанси
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Надзвичайний саміт країн Євросоюзу, який був скликаний на сьогодні через ситуацію у Греції, скасовано, відбудеться лише саміт країн, які входять до зони євро.

REUTERS

Про це написав у своєму "Твіттері" президент Європейської Ради Дональд Туск.

Читайте такожЄврогрупа не домовилася щодо Греції, переговори продовжаться сьогодні"Я скасував сьогоднішній саміт ЄС. Самміт єврозони розпочнеться о 16.00 і триватиме, поки ми не завершимо переговори щодо Греції", - повідомив Дональд Туск.

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