Саміт ЄС по ситуації у Греції скасовано, відбудеться лише саміт країн єврозони

Про це написав у своєму "Твіттері" президент Європейської Ради Дональд Туск.

Читайте такожЄврогрупа не домовилася щодо Греції, переговори продовжаться сьогодні"Я скасував сьогоднішній саміт ЄС. Самміт єврозони розпочнеться о 16.00 і триватиме, поки ми не завершимо переговори щодо Греції", - повідомив Дональд Туск.