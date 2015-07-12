Саміт ЄС по ситуації у Греції скасовано, відбудеться лише саміт країн єврозони
11:38, 12 липня 2015Фінанси
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Надзвичайний саміт країн Євросоюзу, який був скликаний на сьогодні через ситуацію у Греції, скасовано, відбудеться лише саміт країн, які входять до зони євро.
REUTERS
Про це написав у своєму "Твіттері" президент Європейської Ради Дональд Туск.
Читайте такожЄврогрупа не домовилася щодо Греції, переговори продовжаться сьогодні"Я скасував сьогоднішній саміт ЄС. Самміт єврозони розпочнеться о 16.00 і триватиме, поки ми не завершимо переговори щодо Греції", - повідомив Дональд Туск.
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