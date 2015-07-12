Якщо Греція не домовиться з кредиторами, їй запропонують залишити єврозону (проект угоди)

Про це йдеться в чотиристорінковому проекті угоди, прийнятому за підсумками наради Єврогрупи в Брюсселі, пише Медуза.

Here's the full 4pg eurogroup document on #Greece, inc "time-out", total amt needed (€82-6bn) & reform proposals pic.twitter.com/sKUpbykcBX — Ed Conway (@EdConwaySky) July 12, 2015

За оцінками учасників наради, Греція потребує фінансування в обсязі від 82 до 86 мільярдів євро. При цьому 7 мільярдів країні необхідно надіслати до 20 липня, і ще 20,5 мільярда — до середини серпня.

Читайте такожГрецька криза: Олланд сподівається на домовленості, Меркель втратила довіруНовий план про надання допомоги Греції повинен був обговорюватися на саміті голів країн ЄС 12 липня. Проте засідання було скасовано, оскільки переговори Єврогрупи, які почалися 11 липня, не закінчилися в строк і тривали весь день 12-го числа.

Греція отримує допомогу від міжнародних кредиторів з 2008 року, коли країна фактично опинилася на межі дефолту. Термін дії чергової програми фінансової допомоги Греції закінчився 30 червня. Без фінансової допомоги ззовні Греція не може обслуговувати раніше отримані кредити — 30 червня вона пропустила платіж в 1,6 мільярда євро за кредитом МВФ. Якщо Греція не зможе обслуговувати зовнішній борг, їй, як передбачається, доведеться покинути зону євро.

10 липня влада Греції направили в Єврокомісію план, за яким сподівалися отримати від міжнародних кредиторів 53,5 мільярда євро.