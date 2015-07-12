Президент заявляє, що захистить Україну від закону про реструктуризацію валютних кредитів

Про це Порошенко сказав в інтерв'ю телеканалу «1+1».

«Я сподіваюся, що у Верховній Раді знайдеться достатньо здорових сил для того, щоби виправити власну, м'яко кажучи, помилку. Якщо політичного духу не вистачить у Верховній Раді, я захищу Україну», - сказав президент, відповідаючи на запитання, чи заветує він на закон про реструктуризацію валютних кредитів.

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Як повідомляв УНІАН, 2 липня парламент ухвалив закон №1558-1, що зобов'язує банки реструктурувати всі споживчі кредити, одержані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборгованості, за курсом на дату укладення такого договору (тобто, в більшості випадків, за курсом 5,05 грн за долар). За закон проголосували 229 народних депутатів при необхідних 226.

Водночас у парламенті вже зареєстровано проект постанови про переголосування цього закону у зв'язку з порушенням регламенту ВР, зокрема через неперсональне голосування.

Порошенко заявив, що закон про реструктуризацію валютних кредитів призведе до колапсу банківської системи і знищення золотовалютних резервів України.