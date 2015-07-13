Обсяг торгівлі між Китаєм і Росією за півроку знизився на третину

Обсяг торговельного обігу між Китаєм і Росією в першій половині поточного року скоротився майже на третину - 30,2% - порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 31,1 млрд доларів.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Головне митне управління КНР.

За даними відомства, обсяг експорту китайських товарів у Росію за перше півріччя знизився на 36,2% порівняно з тим же періодом минулого року і становив 14,6 млрд доларів. Обсяг експорту російських товарів у Китай також скоротився - на 23,9% до 16,5 млрд доларів.

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У червні обсяг торгового обігу між Росією і Китаєм становив 6 млрд доларів, що на 20,9% нижче показників за той же місяць минулого року. Обсяг експорту китайських товарів у Росію за цей період становив 2,85 млрд доларів, що нижче за торішні показники на 34,2%. Російський експорт у Китай також продемонстрував скорочення на 3,4% і становив 3,2 млрд доларів.