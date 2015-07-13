Євросаміт дає Греції останній шанс

Про це у понеділок в Брюсселі по завершенні саміту, який розпочався після шістнадцятої години неділі і завершився о дев'ятій годині ранку понеділка, повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск, передає власний кореспондент УНІАН.

"Після 17 годин переговорів ми досягли, як хтось сказав, Егрікменту (agreekment, гра слів, змішання англ. agreement (згода) і Greek (грецький) -ред.). Лідери домовилися розпочати переговори щодо програми Європейського стабілізаційного механізму, що означає іншими словами, продовження підтримки для Греції", - сказав він.

За словами Туска, повинні бути виконані "жорсткі умови", які має ухвалити національний парламент і які необхідні для формального початку реалізації програми ЄСМ.

"Рішення надає Греції можливість повернутися на шлях підтримки європейських партнерів. Це також запобігає соціальним, економічним та політичним наслідкам, які могли б статися. Я вітаю прогрес та конструктивну позицію Греції, яка допомогла повернути довіру партнерів єврозони", - наголосив президент Євроради.

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Своєю чергою президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер наголосив, що ухвалене на саміті рішення запобігає виходу Греції з єврозони.

"З початку так званої грецької справи Комісія повторювала, що ми не будемо сприймати будь-якої форми Grexit (виходу Греції з єврозони). Немає Грексіту. Ми задоволені результатом, який ми знайшли", - сказав він.

Президент Єврогрупи Єрун Дейсселблум повідомив, що найближчими днями грецький парламент повинен ухвалити відповідне законодавство, після чого у середу, 15 липня, знову на своє засідання збереться Єврогрупа, щоб розпочати процедуру надання Греції коштів.

"Коли національний парламент зробить все необхідне, ми ухвалимо потрібне рішення, що дозволить вести формальні переговори і потім, коли це буде завершено, буде важливий момент, щоб закінчити роботу", - пояснив він.

Очікується, що Греція за три роки отримає від 82 до 86 млрд євро.

Читайте такожЗатвердження програми Греції країнами єврозони може тривати тижнями - БрюссельЯк повідомляв УНІАН, 3 липня Європейський фонд фінансової стабільності констатував дефолт Афін за зобов'язаннями перед ним, а 1 липня Греція стала першою країною, яка опинилася в стані дефолту стосовно МВФ.

ЄС вимагав від Греції надати нову стабілізаційну програму щодо виходу з боргової й економічної кризи.

На референдумі 5 липня 61,31% греків висловилися проти жорстких умов угоди з кредиторами щодо грецької заборгованості. У голосуванні взяли участь 62,50% зареєстрованих виборців.

Після цього МВФ відмовився кредитувати Грецію.

11 липня парламент Греції підтримав план врегулювання боргової проблеми. Проект економічних реформ містить одразу кілька пунктів, проти яких греки проголосували на референдумі 5 липня.