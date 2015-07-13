Російський рубль через падіння цін на нафту знову почав дешевшати

Рубль подешевшав уранці понеділка слідом за нафтою на тлі очікувань швидкого підписання домовленості Ірану з шістьма країнами про ядерну програму, результатом чого може бути подальше зростання пропозиції нафти на ринках.

Про це пише Рейтер.

Фактором невизначеності поки залишається і ситуація навколо грецького боргу, хоча останньою новиною стало повідомлення про досягнення угоди на екстреному саміті лідерів єврозони, присвяченому вирішенню цієї кризи.

На 10.10 мск котирування долар/рубль розрахунками "завтра" на Московській біржі були близько 56,62, на третину відсотка вище за попереднє закриття.

На цей час пара євро/рубль оцінювалася в 63,16 рубля, на піввідсотка вище за попереднє закриття.

Нафта марки Brent із початку дня втрачає близько 2 відсотків, і барель оцінюється в $57,59.

Пара євро/долар торгується поблизу $1,1150, і єдина валюта втрачає менше 0,1 відсотка вартості.

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На боці рубля локальні корпоративні продажі експортної виручки до чергового податкового періоду, а також валюти під сплату дивідендів.

Стримуючими факторами зростання можуть виступати зворотні потоки на викуп валюти акціонерами-нерезидентами, які конвертують отримані гривневі кошти, а також інтервенції Центробанку. Регулятор купив на внутрішньому ринку для поповнення резервів із середини травня по 9 липня включно майже $7,6 мільярда.