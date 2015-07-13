Голова Єврогрупи анонсував створення спецфонду обсягом 50 мільярдів євро для допомоги Греції

Про це сказав голова Єврогрупи Йерун Дейсселблум після саміту лідерів країн єврозони, повідомляє Європейська правда.

"Активи будуть передані у створений фонд, який базуватиметься в Греції. Фонд буде монетизувати активи шляхом приватизації та управляти ними. Гроші будуть використовуватися для рекапіталізації банків", - сказав Дейсселблум.

Читайте такожЄвросаміт дає Греції останній шанс

"Як тільки 25 млрд євро, необхідних для рекапіталізації, будуть знайдені, кошти, що залишилися, будуть використані, щоб знизити борг країни на 50% і решта 50% піде грецькому уряду для реінвестування в Греції", - додав він.

За словами глави Єврогрупи, "довіра була головною проблемою".

"Ми розглянули реформи, борги і фінансові потреби. Ми змогли досягти згоди по всіх цих проблемах для того, щоб повернути Грецію у потрібне русло", - заявив Дейсселблум.

Як повідомлялося, лідери країн єврозони досягли домовленності на саміті в Брюсселі щодо третьої програми допомоги Греції.